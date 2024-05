"Tag X" und "Rat": Die Verschwörungsmythen der Reichsbürger

Am heutigen Dienstag hat vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main der Prozess gegen die mutmaßlichen Köpfe des sogenannten Reichsbürgernetzwerks begonnen. Das soll sich zum Ziel gesetzt haben, die demokratische Ordnung in Deutschland mit Gewalt zu stürzen. Dafür nutzen sie ein Geflecht an Verschwörungsmythen: