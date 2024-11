Kanzler im ZDF: Wahlkampf-Auftakt versemmelt, Herr Scholz?

Nun hat das Ringen um die Kanzlerkandidatur der SPD auch offiziell ein Ende: Die Sozialdemokraten gehen mit Olaf Scholz in die Bundestagswahl im Februar. Bis es heute so weit war, wurde viel diskutiert. Der zähe Prozess bis zur Einigung auf Scholz wurde von den Jusos als "Shit Show" bezeichnet . Und nicht wenige hielten Boris Pistorius für den geeigneteren Kandidaten. Auch Umfragen wie das aktuelle ZDF-Politbarometer sprechen dafür.

… die These, die SPD habe den Wahlkampfauftakt versemmelt:

... die Tatsache, dass sich Boris Pistorius lange Zeit gelassen hat, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten:

Wir haben lange immer wieder zusammengearbeitet - übrigens auch viele sehr ähnliche Ansichten über das, was zu tun ist in unserem Land. Auch das lange schon. Deshalb habe ich ihn gebeten, Verteidigungsminister zu werden und er macht das sehr, sehr gut. Und deshalb werden wir auch zusammen in diese Wahl gehen."

… den Vorwurf, er inszeniere sich zu Lasten der Ukraine:

Es ist Krieg in Europa. Das ist ein Thema, das die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sehr bewegt, mich übrigens auch. Und alle haben gesehen, wie das die letzten drei Jahre vor sich gegangen ist: überall aus der Kulisse Rufe etwas zu tun, was man noch machen muss. Das noch, das noch… Und dabei wurde fast übersehen, dass Deutschland längst unter meiner Führung der größte Unterstützer der Ukraine geworden ist [nach den USA, Anm. d. Red.]. Trotzdem, da ist ein Krieg. Und in diesem Krieg muss man sich genau überlegen, wie man klug handelt. Wie man besonnen handelt. Und ja, das haben alle gesehen."