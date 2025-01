Auch die Union will das Rentenniveau stabil halten. Sie setzt bei der Finanzierung auf Wirtschaftswachstum. Die sogenannte Rente mit 63, also die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, will die CDU fortführen. Anders als noch im Grundsatzprogramm fordert die CDU in ihrem Wahlprogramm nicht mehr, das Renteneintrittsalter bei steigender Lebenserwartung mitsteigen zu lassen. Stattdessen soll mit der "Aktiv-Rente" das freiwillige Arbeiten über das Rentenalter hinaus gefördert werden.



Um Kinder an die private Vorsorge heranzuführen, plant die CDU eine "Frühstart"-Rente. Der Staat soll für Kinder zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr jeden Monat zehn Euro in ein privates Aktiendepot zahlen. Die CSU setzt sich für eine höhere Mütterrente ein.