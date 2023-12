Parteitag beendet: SPD feilt am eigenen Profil

Der Bundesparteitag der SPD ist zu Ende gegangen. Die Partei will nun all ihre Probleme gestärkt und geeint angehen. Es herrscht auch Aufbruchstimmung beim Thema Bildung. 10.12.2023 | 1:26 min

Klare Positionierung gegen den Koalitionspartner FDP im Haushaltsstreit: Beim Parteitag der SPD hat Bundeskanzler Olaf Scholz Kürzungen im Sozialbereich eine Absage erteilt. Die 600 Delegierten versuchten angesichts schwacher Umfragewerte am Wochenende zudem, mit dem Beschluss einer "Krisenabgabe" für Vermögende das soziale Profil der Kanzlerpartei zu schärfen. Zum Abschluss am Sonntag forderte die SPD auch einen "Aufbruch" in der Bildungspolitik.

"Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben", sagte Scholz am Samstag in seiner Parteitagsrede mit Blick auf die Folgen des Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts.