SPD-Kanzlerkandidatur: Es lebe der "Jarl"!

Bei den alten Wikingern funktionierte das in etwa so: Die Rangordnung war klar geregelt. Der Stärkste in der Sippe wurde zum Anführer, zum sogenannten "Jarl" ernannt. Eine Art Häuptling, der vorangeht, der Verantwortung übernimmt, der bestimmt: So wird es gemacht! Ein "Jarl" bleibt so lange ein "Jarl", bis ein Herausforderer kommt und den alten "Jarl" besiegt - um dann selber "Jarl" zu sein. Die Sippe hat den neuen Anführer dann klaglos akzeptiert.