Aber das Land liegt in Trümmern. Der syrische Staat muss neu aufgebaut werden. Dabei kommt es auf die Syrer an, aber auch auf internationale Akteure.

Ryyan Alshebl (30) ist Bürgermeister der Gemeinde Ostelsheim im Schwarzwald. Vor neun Jahren floh er aus Syrien nach Deutschland, machte eine duale Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt und wurde Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen . Zur Bürgermeisterwahl im April 2023 trat er als parteiunabhängiger Kandidat an und gewann mit absoluter Mehrheit. Er ist der erste Bürgermeister in Deutschland, der 2015 als Flüchtling kam.

Über 900.000 Menschen aus Syrien leben aktuell in Deutschland. Sollte sich die Lage in Syrien verbessern, müssten Einzelfallprüfungen durchgeführt werden, so Asylexperte Thym.

Die AfD beispielsweise will die Frage, wer nun bleibt und wer geht, nicht differenziert führen. Sie vermittelt den Anschein, dass Menschen mit syrischen Wurzeln an sich problematisch sind. Sie wollen bei den Wählern den Eindruck erwecken, jetzt sei der Moment, diese Leute loszuwerden.

Die Übergangsregierung in Syrien nimmt Gestalt an. Doch Zweifel an echter Freiheit bleiben, während Israel und die Türkei ihre Machtinteressen mit Gewalt verfolgen. Über die aktuelle Lage in Syrien berichtet Anna Feist.

11.12.2024 | 2:33 min