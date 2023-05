Papiere waren lanciert worden, in dem die Zahlungen des Bundes aufgelistet worden waren. Pünktlich zum Gipfeltag hat die Bundesregierung an den Bundestag einen neuen Bericht weitergeleitet, über den Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in der Regierungspressekonferenz gerne berichtete. 28 Milliarden Euro hätte der Bund im vergangenen Jahr für Flüchtlinge, die Bekämpfung von Fluchtursachen, die Integration und so weiter ausgegeben. 2023 werde es "in vergleichbarer Höhe", so Hebestreit.