Vertreter aus 40 Ländern haben sich in Saudi-Arabien zu Gesprächen über ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine getroffen. Es gehe um eine Lösung der "ukrainisch-russischen Krise", berichtete das saudische Staatsfernsehen am Samstag nach Beginn des Treffens in Dschidda am Roten Meer. Eingeladen waren auch die Ukraine, die USA, die EU und Deutschland. Auch Chinas Sondergesandter Li Hui reiste nach dpa-Informationen an.