Am Mittwoch teilte das Verteidigungsministerium mit, die Wagner-Söldner, die vor allem an der Ostfront eine wichtige Stütze des Militärs waren, seien dabei, die Übergabe ihrer Waffen an die Armee abzuschließen. Sie wurden nach der Meuterei am 23. und 24. Juni vor die Wahl gestellt, sich in die Armee zu integrieren, mit Prigoschin ins Exil nach Belarus zu gehen oder sich ins Privatleben zurückzuziehen.