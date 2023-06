Surowikin wurde seit Samstag nicht mehr in die Öffentlichkeit gesehen. An diesem Tag hatte er in einem Video an Prigoschin appelliert, seine Rebellion zu beenden. Er wirkte erschöpft, und es war unklar, ob er unter Zwang sprach. Am Mittwochabend gab es unbestätigte Berichte russischer Medien und Blogger, Surowikin werde nach seiner Festnahme im Moskauer Internierungslager Lefortowo festgehalten.