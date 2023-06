Der frühere Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa, Ben Hodges, hat an Deutschland appelliert, der Ukraine Langstrecken-Marschflugkörper vom Typ Taurus zu schicken. Der US-General bezog sich am Donnerstag in der ZDF-Sendung "maybrit illner" auf Medienberichte, wonach die US-Administration die Lieferung von Langstreckenraketen an Kiew in Erwägung zieht und sagte: "Das wird einen ganz signifikanten Unterschied machen."