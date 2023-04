Eine FDP-Klimapersonalie, die Fragen aufwirft

Ob beim Thema Atomausstieg, bei den E-Fuels oder in der Heizungsdebatte: In der Energie- und Klimapolitik geht die FDP in der Ampel regelmäßig auf Konfrontationskurs. Erst am Wochenende war das beim Parteitag der Liberalen in Berlin zu beobachten, als das Thema Heizungstausch die Gemüter der Delegierten erregte.