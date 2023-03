Kühnert: SPD muss FDP und Grüne befrieden

Die Kanzlerpartei also, der größte Partner in der Koalition: fast unsichtbar? SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert entgegnete anhand des Beispiels Straßenbau: Da koaliere die SPD jetzt nun einmal mit zwei Parteien, "wo die eine gerne alles bauen will, was jemals das Licht der Welt in einem Bundesverkehrswegeplan erblickt hat, und die anderen wollen nie wieder einen Meter Straße bauen".