Trittin bei "Lanz": Viele in Union unzufrieden mit Merz

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 30. November 2023. 30.11.2023 | 75:41 min

Schon auf dem Parteitag der Grünen hatte sich Jürgen Trittin an Friedrich Merz abgearbeitet. Jetzt legte er nach und sagte am Donnerstagabend bei Markus Lanz, "dass Friedrich Merz dazu einlädt". Schließlich gebe es selbst in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion "viele, die nicht glücklich sind über diesen Kurs", den Merz als Partei- und Fraktionschef gewählt habe.

Inzwischen würden bis auf Markus Söder in Bayern fast alle Ministerpräsidenten der Unionsparteien "sagen: 'So geht es nicht. Damit kommen wir in unserer Politik nicht klar.'"

Trittin: Merz gegen Willen vieler Unionspolitiker auf Trump-Kurs

Merz' Grundlinie sei dabei laut Trittin: "Wir machen Opposition um jeden Preis, egal was dabei herauskommt." Merz treibe seine Partei "in eine politische Auseinandersetzung rein, die er am Ende nur gewinnen kann, wenn er eine Mehrheit hat für eine Alleinregierung. Er macht alle Wege in andere Richtungen zu."