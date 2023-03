Die Slowakei will verbliebene Kampfjets vom sowjetischen Typ MiG-29 an die Ukraine abtreten. "Wir werden der Ukraine 13 von unseren MiG-29 übergeben", sagte der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger am Freitag vor Journalisten in Bratislava. Dies sei mit Polen - das zuvor Lieferungen angekündigt hatte - und der Ukraine "vollständig abgestimmt". Der Kreml kündigte umgehend an, die Kampfflugzeuge würden "zerstört".