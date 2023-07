Tausende bekamen das Satire-Video in Sozialen Medien in Deutschland bereits zu sehen: In einem idyllischen Weinort in der Pfalz klingelt die Bundeswehr an einem kleinen Haus, in dem gerade eine Familie vor dem Fernseher sitzt. Eine Anführerin und mehrere Soldaten räumen der Familie im Auftrag der Bundesregierung das Wohnzimmer leer. Das gesamte Hab und Gut ist angeblich "Hilfe für Herrn Selenskyj". Die Anführerin hängt stattdessen ein Bild des ukrainischen Präsidenten an die Wand und salutiert: "Heil Selenskyj!"