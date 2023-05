Am 9. Mai begeht Russland den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Auch in diesem Jahr unter anderem mit einer Militärparade in Moskau. Der Mausoleumsfriedhof in Warschau wurde einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs angelegt und hat den Charakter eines großen Parks. Dort sind die sterblichen Überreste von mehr als 20.000 Soldaten begraben, die in den Jahren 1944 und 1945 gefallen sind.