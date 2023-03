Was also will Olaf Scholz? Sich vielleicht persönlich entschuldigen? Denn in dem Telefonat Mitte Januar ging es um die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine, für die der Kanzler amerikanische Abrams-Panzer zur Vorbedingung gemacht hatte. So kam es hier an, auch wenn die Bundesregierung das bestreitet.