"Bidens Besuch in Polen", so Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak, "ist ein Beweis für die wachsende Position unseres Landes auf der internationalen Bühne." Die Bilder von dem Besuch werden dem US-Präsidenten genauso wichtig sein, wie dem polnischen. Ersterer will seine Führungsrolle in der Welt herausstellen, letzterer seine in der Region.