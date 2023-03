Umkämpfte Stadt : Selenskyj will Bachmut nicht aufgeben

Am Sonntag hatte das in den USA ansässige Institute for the Study of War (ISW) erklärt, die ukrainische Armee werde wahrscheinlich eher aus Bachmut abziehen als eine vollständige Einkreisung zu riskieren. In seiner abendlichen Videoansprache sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj aber, er habe die Armee angewiesen, unterstützende Kräfte zur Verteidigung der Stadt zu finden.