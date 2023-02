Es gibt eine Geschichte, die viel über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erzählt. Kurz nach Kriegsausbruch boten die USA dem ukrainischen Präsidenten an, ihn aus Kiew herauszuholen und in Sicherheit zu bringen. Er soll daraufhin einen Satz gesagt haben, der wohl in die Weltgeschichte eingehen wird. "I need ammunition, I do not need a ride." "Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit."