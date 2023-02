Die Limousinen in den Nebenstraßen, das Gedränge der Politprominenz am Eingang, übervolle Gänge im altehrwürdigen Bayerischen Hof. So weit alles wie immer. Doch es ist Krieg in Europa. Und so muss sich die Münchner Sicherheitskonferenz dieses Jahr einer neuen Herausforderung stellen. Es geht nicht mehr darum, Sicherheit in Europa und in der Welt herzustellen. Es geht um nichts weniger als die Frage: Wie beendet man diesen Krieg mitten in Europa? Zentral dabei die Frage nach Deutschlands Rolle - setzt es die Zeitenwende um?