"Was Stoltenberg heute in Kiew zu einer möglichen Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato sagt, ist in der Substanz nicht neu", sagt ZDF-Korrespondent Florian Neuhann. "Doch nicht nur, dass er es in Kiew sagt – sondern auch die Art und Weise, wie er diesen Satz formuliert, ohne zugleich Vorbehalte zu nennen: Das ist ein deutliches Signal, das der Nato-Generalsekretär hier aussendet."