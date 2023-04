Sorge herrschte am Mittwoch vor allem mit Blick auf ein medizinisches Labor in der Hauptstadt Khartum, das Kämpfer nach UN-Angaben unter ihre Kontrolle brachten. In dem Labor werde biologisches Material gelagert, es handele sich um eine "extrem gefährliche" Entwicklung. Nima Saeed Abid, der Repräsentant der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Sudan, erklärte, "eine der kämpfenden Parteien" habe die Kontrolle in dem Zentrallabor in Khartum übernommen und "alle Techniker hinausgeworfen". Welche der beiden Konfliktparteien er dafür verantwortlich machte, sagte er nicht.