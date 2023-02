Team Jorge hält sich mit Aussagen zu Klienten zurück. Die Präsentationen, die vermeintlichen Verkaufsgespräche und weitere Recherchen lassen aber Rückschlüsse zu. Demnach griff Team Jorge 2015 in den Wahlkampf in Nigeria ein. 2022 infiltrierten sie offenbar Telegram-Konten von für den Wahlkampf wichtigen Personen in Kenia. Es führen Spuren nach Indonesien, nach Griechenland, in die Vereinigten Arabischen Emirate und in mehrere Länder Lateinamerikas.