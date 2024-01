Bundesregierung genehmigt Waffenlieferung an Saudi-Arabien

Die Nachricht kommt kurz nach Aussagen aus der Bundesregierung, nach denen Saudi-Arabien wegen seiner Annäherung an Israel auf grünes Licht der Bundesregierung für die Lieferung von Eurofighter-Kampfjets hoffen darf. Entsprechende Äußerungen von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) haben die Rückendeckung von Kanzler Scholz. In Teilen ihrer eigenen Partei kamen Baerbocks Äußerungen dagegen weniger gut an . Verwiesen wurde auf die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. Anders als bei den Iris-T-Raketen dürfte die Auslieferung noch einige Jahre dauern.