Der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (B'90/Grüne) spricht sich gegen stationäre Kontrollen an den deutschen Grenzen aus. Die Migration in Europa sei in Unordnung, aber der Schlüssel liege an den europäischen Außengrenzen. Das sei der "Kern der europäischen Idee". Al-Wazir will zudem keine Ausweitung der sicheren Herkunftsländer im Maghreb.