Höhenangst überwinden: Tipps für den Berg und den Alltag

Höhenangst kann einen überall beschleichen. Nicht nur an einem Steilhang, sondern auch beim Blick durchs Treppengeländer oder auf einer Leiter. Was man dagegen tun kann.

"Ich hab das nicht nur am Berg. Auf einer Aussichtsplattform auf Mallorca hab ich keinen Fuß mehr vor den anderen gekriegt. Alle gehen da lang - und ich komm da einfach nicht hin", erzählt Alexandra Fries, Unternehmerin aus Hannover.

Es ist ein Kopfkino, das etwas mit dem Körper macht:

Ich kriege ganz nasse Hände, wackelige Knie. Man ist so ein bisschen wie gelähmt. Alexandra Fries, Unternehmerin mit Höhenangst

Auch Romi Vogel aus Brandenburg kennt das Gefühl: "Wenn ich da hochgehe: Riskiere ich meine Gesundheit, riskiere ich vielleicht Schlimmeres?" Die sportliche Frau musste deswegen auf Bergtouren schon kehrtmachen.

Höhenangst kann man weg trainieren

Die gute Nachricht: Das muss nicht sein. "Höhenangst kann man gut weg trainieren", sagt Bergführerin Nina Schlesener. Sie hatte früher selbst Höhenangst - und hat sich Techniken angeeignet, sie zu überwinden . Jetzt bietet sie Kurse an und richtet sich damit ausschließlich an Frauen.

"Wenn Frauen unter sich sind, sagt niemand 'Stell Dich nicht so an!’" Außerdem falle es in einer Gruppe, in der alle dasselbe Problem haben, leichter, Schwächen zuzugeben.

Sich seinen Ängsten zu stellen ist wichtig. Wer das am Berg schafft, dem wird das auch im Alltag gelingen Nina Schlesener, Bergführerin

Wichtig: Gehtechnik üben

Mit Übungen für Trittsicherheit und Gehtechnik im steilen Gelände fängt es an. Schon nach wenigen Minuten fühlen sich die Kursteilnehmerinnen gestärkt. "Kleine Schritte statt instinktiv große Schritte zu machen und das Gleichgewicht zu verlieren - das hilft mir!", sagt Lucy Fischer.

Die 38-Jährige möchte die Schönheit der Berge genießen können, ohne von der Höhenangst blockiert zu sein. "Denkt an die Bauchspannung", rät Bergführerin Schlesener. "Der Oberkörper bleibt ganz ruhig". Alle in der Gruppe fühlen sich nach den Übungen schon viel sicherer auf den Beinen.

Überwindung der Angst durch Exposition

Weil sich Höhenangst im Kopf abspielt, kann man die Sache auch psychologisch angehen. Das ist das Spezialgebiet von Andreas Hillert.

Der Chefarzt an einer psychosomatischen Klinik in Prien am Chiemsee führt Höhenangst-Geplagte an Orte, wo sie ihre Angst intensiv spüren, zum Beispiel in eine enge Gondel oder an einen steilen Felshang. "Das ermöglicht ihnen, die Erfahrung zu machen, dass die Angst dann von alleine verschwindet." Und das kann sehr schnell gehen:

Letztlich können wir nur zehn bis 20 Sekunden maximale Angst haben, dann hat unser Körper das Adrenalin verschossen und die Anspannung und der körperliche Stress sind von alleine weg. Prof. Dr. Andreas Hillert, Chefarzt der psychosomatischen Klinik in Prien am Chiemsee

Therapie gegen Höhenangst kann schnell zum Erfolg führen

"Wenn die Angst in Sekunden abschmilzt und man sich plötzlich ganz frei fühlt." Patienten mit dieser Erfahrung seien seine glücklichsten, so Hillert. Es ist also nicht immer eine langwierige Therapie gegen Höhenangst notwendig, sondern kann ganz schnell gehen.

Wichtig sei, die maximale Angst einmal zuzulassen:

Instinktiv versuchen wir uns irgendwie zu beruhigen, was dann dazu führt, dass uns die Angst sehr lange quälen kann. Prof. Dr. Andreas Hillert, Psychotherapeut

Mit der richtigen Vorbereitung komme man jedoch durch die Angst durch, durch den Horrorfilm im Kopf. "Wenn man dazu bereit ist, dann lohnt sich das." Also: Ganz bewusst Augen auf und durch.

Angst hat eine Funktion

Dabei ist Angst zu haben, grundsätzlich hilfreich . "Wir wären ja längst ausgestorben als Menschheit, wenn wir keine Angst hätten", erklärt Hillert. Sie warne uns vor gefährlichen Situationen. "Ungeübte haben zu Recht Angst auf einer Klettertour!", so der Psychotherapeut.

Und genau hier setzt das Höhenangst-Training der Bergschule an. Mit der richtigen Gehtechnik ist jeder Mensch sicherer unterwegs. "Die Erfahrung, dass der Schuh hält, auch auf einer steilen Felsplatte, hilft gegen Höhenangst", sagt Bergführerin Nina Schlesener.

Außerdem empfiehlt sie ihren Gästen Krafttraining für die Oberschenkel. "Und wenn man an einer schwierigen Stelle ist, tief ein- und ausatmen - und sich nur auf den nächsten Schritt konzentrieren."

Hochgefühl am Gipfel

Das funktioniert: Romi Vogel hat es über einen Grat in 2.000 Metern Höhe geschafft und den Gipfel erklommen. Ein absolutes Hochgefühl:

Wenn man dann oben ist und man hat sein Ziel erreicht - dann ist man so stolz auf sich und sagt sich, was kann mir die Welt von außen noch anhaben! Romi Vogel, hat ihre Höhenangst überwunden

Ein Erfolgserlebnis für Körper und Geist, das die Teilnehmerinnen des Höhenangst-Trainings mit nach Hause nehmen.

Körpergedächtnis stärken

Psychotherapeut Hillert empfiehlt, den gewonnenen Freiraum zu nutzen: "Für viele reicht es, einmal die Erfahrung gemacht zu haben: Ich hab mich voll in die Angst reingestürzt und erlebt, wie sie verschwunden ist." Aber es mache auch Sinn, das immer wieder mal zu machen.

Auch Bergführerin Nina Schlesener sagt:

Der Körper merkt sich jedes Mal, wenn man es geschafft hat. Nina Schlesener, Bergführerin

Mit jeder Wiederholung werde die Angst kleiner und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten größer.