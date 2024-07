Mittel gegen Nagelpilz: Lack, Tabletten oder Laser-Therapie?

Antimykotika in Tablettenform enthalten Wirkstoffe wie Terbinafin oder Itraconazol und werden meist über mehrere Wochen oder Monate eingenommen. Sie hemmen die pilzeigenen Wachstumsenzyme und damit die Sporenbildung. Allerdings haben diese Medikamente oft Nebenwirkungen. Besonders häufig sind Kopfschmerzen , Schwindel, Magen-Darm-Beschwerden und Hautausschläge . Für Betroffene die cholesterin- oder blutzuckersenkende Medikamente einnehmen oder an einer Herzschwäche leiden, kommen diese Wirkstoffe nicht in Frage. Auch für Schwangere und Stillende sind die Tabletten nicht geeignet.