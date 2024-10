Schulterprothese: Wie sie bei Schulterschmerzen helfen kann

Schmerzen in der Schulter - das kennt vermutlich jeder. Mal hat man es mit dem Sport übertrieben , mal einfach falsch gelegen . Aber es gibt auch gravierende Schäden im Schultergelenk, die jede Bewegung zur Qual machen und den Alltag erheblich einschränken können. Dazu gehören zum Beispiel Risse der Rotatorenmanschette , einer wichtigen Muskelgruppe. In manchen Fällen hilft dann nur noch ein künstliches Schultergelenk.

Von den insgesamt 400.000 Gelenkprothesen, die jährlich in Deutschland eingesetzt werden, sind nur 25.000 Schulterprothesen. Das liegt zum einen daran, dass auf Schultergelenken nicht wie auf Hüft- und Kniegelenken die Last des Körpers ruht. Dadurch verschleißen sie weniger schnell. Zum anderen ist das Einsetzen einer Schulterprothese technisch schwieriger, betont Timur Tarhan, Orthopäde an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt am Main.