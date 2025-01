Eine Schwangerschaft ist für den Organismus belastend - auch für den Glukose-Stoffwechsel, was vor allem mit der Hormonumstellung zu tun hat.

Ab der 20. Schwangerschaftswoche produziert der Körper vermehrt Hormone, die die Wirkung des körpereigenen Insulins abschwächen. Dies kann zu einer Insulinresistenz führen, bei der die Zellen weniger empfindlich auf Insulin reagieren. Doch gerade in der Schwangerschaft wird mehr Insulin benötigt. Kann die Bauchspeicheldrüse diesen erhöhten Bedarf an Insulin nicht ausgleichen, steigt der Blutzuckerspiegel an.