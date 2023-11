Biathletinnen vor der Staffel: Weltklasse da - fürs Erste

Beim Saisonauftakt in Östersund stürmte sie am Sonntag gleich in ihrem ersten Rennen, dem Einzel über 15 Kilometer, auf Rang zwei. Den ultimativen Traumstart in den Winter verpasste Preuß mit 0,1 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Lisa Vittozzi aus Italien historisch knapp. "Einerseits ein bisschen ärgerlich", kommentierte die Oberbayerin: "Aber gemessen daran, woher ich gerade komme, bin ich super zufrieden."