Bolzplatz: Warum der 1. FC Köln in der Krise steckt

Tabellenplatz 17, Baumgart-Aus, Transfersperre: Für den 1. FC Köln könnte die Lage kaum schlimmer sein. Wie konnte es so weit kommen? Wie geht es weiter? Der neue Bolzplatz. 11.01.2024 | 14:22 min

Qualitätsverlust nicht aufgefangen

Union Berlin geht mit einem positiven Gefühl in die Winterpause: Im Heimspiel gegen den 1. FC Köln gab es ein 2:0. Im Rheinland sieht es hingegen düster aus. 21.12.2023 | 7:08 min

Zu viel Hoffnung auf Baumgart gesetzt

Konsolidierung auf Kosten der Qualität

Nach der Trennung von Steffen Baumgart hat der 1. FC Köln einen neuen Trainer präsentiert. Timo Schultz, zuvor bei St. Pauli und Basel tätig, soll die Kölner retten. 04.01.2024 | 1:18 min

Kainz wieder auf dem linken Flügel

Schultz, der vor dreieinhalb Jahren beim FC St. Pauli als Profi-Trainer debütierte, scheint erkannt zu haben, dass das Team wieder eine dominante Figur braucht, an der es sich aufrichten kann. So versetzte er Florian Kainz wieder auf seine Lieblingsposition auf dem linken Flügel.

Schultz kein typischer Feuerwehrmann

Schultz sieht sich nicht als typischen Feuerwehrmann, sondern will die Spieler auch entwickeln. Als zweite wichtige Maßnahme nahm er die Nachwuchshoffnungen Justin Diehl und Damion Downs in den Kader.

Diehl war zuletzt nur in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz gekommen, weil er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will.

Chance für Talente wegen Transfersperre

"Ich hatte gesagt: Wer hier als Nachwuchsspieler nicht verlängert, wird nicht so gefördert wie andere, die verlängern", sagte Keller beim Stammtisch. "In der Situation, in der wir jetzt sind, kann ich nicht an dem Prinzip festhalten."