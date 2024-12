Borussen-Duell ohne Sieger

Gladbachs Franck Honorat (l) und Dortmunds Jamie Gittens kämpfen um den Ball. Am Ende trennten sich die beiden Borussias 1:1-Unentschieden.

Zudem hatte das Team von Trainer Nuri Sahin in der ersten Halbzeit viel Glück, als Schiedsrichter Tobias Stieler nach einem Handspiel von Serhou Guirassy im eigenen Strafraum nicht auf Elfmeter für die Gladbacher entschied. Auch dadurch endete das Borussen-Duell erstmals seit fast zwölf Jahren wieder ohne einen Sieger. Der erst kurz zuvor eingewechselte Gladbacher Tomas Cvancara sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot (90.+5).

Katastrophale Dortmunder Auswärtsbilanz

Der Rückstand des Tabellenfünften aus Dortmund auf die Champions-League-Ränge wuchs auf drei Punkte an. Schuld daran ist die miese Auswärtsbilanz des Champions-League-Finalisten der Vorsaison: Zwei von maximal 18 Punkten ist die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Gladbach bleibt mit 18 Zählern aus 13 Spielen als Elfter im Tabellenmittelfeld.

Der BVB schien zu Beginn gewillt, die katastrophale Auswärtsbilanz zu verbessern und übernahm früh die Kontrolle. Die Gladbacher hingegen wirkten im Spielaufbau seltsam gehemmt, spielten ohne jegliche Übersicht, es fehlte zudem an Pässen oder Läufen in die Tiefe.

Stieler ahndet Guirassy-Handspiel nicht

Brenzlig wurde es für die Dortmunder nach 15 Minuten bei Guirassys Handspiel, aber auch Videoschiedsrichter Tobias Reichel stufte dies nicht als elfmeterwürdig ein. Schon kurz zuvor war den Gladbachern beim Einsteigen ihres ehemaligen Profis Ramy Bensebaini auf den Fuß von Franck Honorat ein Strafstoß verwehrt geblieben. Die Borussia vom Niederrhein fiel ansonsten vor allem durch technische Unzulänglichkeiten und mangelhaftes Passspiel auf, was die westfälische Borussia indes nicht auszunutzen vermochte.

Die beste Chance hatte Marcel Sabitzer bereits nach gut fünf Minuten mit einem Schuss am Tor vorbei vergeben. Nach dem Aufreger um Guirassys Handspiel verflachte das Duell zusehends. Auch Dortmund stellte sich nun bei seinen Offensivbemühungen äußerst ungeschickt an und spielte lange nicht so, als wäre die erneute Champions-League-Qualifikation das Ziel.