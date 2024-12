Fußball-Transferticker: Magath vor Trainer-Comeback?

RB Leipzig hat offenbar Interesse an Jan-Niklas Beste. Laut eines Berichts der «Leipziger Volkszeitung» könnte der 25-Jährige in der Winterpause verpflichtet werden, um auf der linken Seite Nationalspieler David Raum zu entlasten. Laut LVZ könnte Beste per Leihe nach Sachsen kommen. Der Transfer würde für Leipzig durchaus Sinn ergeben. Beste ist auf der linken Seite vielseitig einsetzbar, kann in einer offensiveren Rolle auch mit Raum zusammenspielen und schlägt sehr gute Standards.

Im März war Beste erstmals für die Nationalmannschaft nominierte worden, musste jedoch aufgrund einer Adduktorenverletzung abreisen. Beste war im Sommer für acht Millionen Euro von Heidenheim nach Portugal gewechselt. Damals war noch der Ende August entlassene Roger Schmidt Trainer von Benfica. Unter dessen Nachfolger Bruno Lage hat Beste einen schweren Stand