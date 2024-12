Fußball-Transferticker: Marmoush mit Fokus auf die Eintracht

Eintracht Frankfurts umworbener Topstürmer Omar Marmoush hegt keine Wechselabsichten in der Winterpause. "Mein Fokus liegt einzig und allein auf Eintracht Frankfurt und darauf, hier erfolgreich zu sein", sagte Marmoush der "Sport Bild". Er wolle bei den Hessen weiter sein Bestes geben, "damit wir am Ende der Saison als Team sagen können: Wir haben etwas Großes erreicht."

Marmoush hat in 15 Bundesligaspielen 13 Treffer für die Hessen erzielt und ist damit zweitbester Torjäger hinter Bayern-Starstürmer Harry Kane (14). Die starken Auftritte des Ägypters im Eintracht-Trikot haben das Interesse etlicher Topklubs geweckt. "Es ehrt mich, dass über mich gesprochen wird. Das zeigt, dass ich offenbar einen guten Job mache. Aber es beschäftigt mich im Alltag überhaupt nicht", sagte der 25-Jährige, dessen Vertrag bei der Eintracht bis Sommer 2027 läuft. "Die Eintracht hat an mich geglaubt und mir das Vertrauen geschenkt. Dieses Vertrauen will ich mit guten Leistungen und Toren zurückzahlen", sagte Marmoush: "Was in ferner Zukunft passiert, interessiert mich jetzt noch nicht."