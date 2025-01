Hoffenheim: Wie die TSG aus dem Tabellenkeller kommen will

Führungschaos, Abstiegsangst, Beliebigkeit: Die TSG Hoffenheim kämpft in der Bundesliga nicht nur um das sportliche Überleben. Kann die neue Führung aus Österreich den Klub retten?

Hoffenheim zurück im Abstiegskampf

Champions League, Mittelmaß, Abstiegskampf, Qualifikation für die Europa League - das waren die Stationen der Kraichgauer in den letzten zehn Jahren. Im Augenblick ist für die TSG in der Bundesliga wieder Abstiegskampf angesagt.

Und das mit einem Kader, dessen Marktwert, der zu den Top-9 der Liga zählt und der vor der Saison für etwa 60 Millionen Euro aufgerüstet wurde. Die meisten Einkäufe der Sommer-Transferperiode wurden vom damaligen Interims-Sportchef Frank Kramer getätigt, nachdem dessen Vorgänger Alexander Rosen mitten in der Saisonvorbereitung entlassen worden war.

Trennung von Rosen mitten in der Vorbereitung

"Die Wurzel allen Übels lag sicherlich darin, dass man sich zu einem fatalen Zeitpunkt für den großen Umbruch oder Umbruch zwei entschieden hat", sagt David Riess, Host des Podcast "Hoffefunk" in der Sendung Bolzplatz . "Vier Wochen früher und alles wäre gut - in Anführungszeichen."

Quintett von Sturm Graz soll es richten

Das Grazer Quintett krempelte mitten in der Saison die Aufstellung und den Spielstil der TSG radikal um. "Da gibt es im Training auch keine Sekunde, wo Ruhe ist. Hohe Intensität. Immer Vollgas. Er ist auch so ein Typ", beschreibt der österreichische Sportjournalist Peter Klimkeit die Herangehensweise von Ilzer. Also das Gegenteil des eher ruhigen Matarazzo.