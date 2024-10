Mainz-Profi Dominik Kohr als Retter: Hilferuf für Frau

Auf dem Platz ist Dominik Kohr vom FSV Mainz 05 als eisenharter Abwehrspieler bekannt, sorgt immer wieder mit teils überhartem Einsteigen oder grenzwertigen Aktionen für Aufsehen in der Bundesliga . Doch der Mann hat auch noch eine andere Seite - und rettete einer hilflosen Frau möglicherweise das Leben.

Nach Benefiz-Spiel von Mainz 05: Hilflose Frau an Autobahn

Wie der SWR berichtet, befand sich Kohr am Mittwochabend um kurz nach 21 Uhr auf dem Heimweg von einem Benefiz-Spiel seines Klubs in Jugenheim gegen eine Rheinhessen-Auswahl zu Gunsten eines krebskranken Kindes, als er am Rande der Autobahn eine offenbar hilflose Frau entdeckte, die sich abzustützen schien.