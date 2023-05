Durchwachsen: drei Siege aus sechs Spielen. Weil die meisten aber stattfanden, als auch in Europa noch die Ligen spielten, hatte der Kader nur in Ansätzen mit dem zu tun, der nach Finnland fliegt. Und selbst während der WM könnten noch Spieler aus Nordamerika nachkommen. Vorher steht am kommenden Dienstag in München der letzte Test gegen die USA an.