Andi Brehme: Reaktionen zum Tod des Weltemisters von 1990

Andreas Brehme war Anfang der 90er-Jahre einer der besten Fußballer Europas. Er schoss die DFB-Elf 1990 im WM-Finale gegen Argentinien zum Titel. Er wurde 63 Jahre alt. 20.02.2024 | 1:34 min

Große Trauer um Andreas Brehme : Der Weltmeister von 1990 ist in der Nacht zu Dienstag im Alter von 63 Jahren gestorben. Die Fußballwelt nimmt Anteil - und besonders Brehmes Nationalmannschaftskollegen vom Triumph in Rom reagieren fassungslos auf die Nachricht.

So erklärte Mannschaftskamerad Guido Buchwald dem SID: "Andi war immer positiv und hat das pure Leben ausgestrahlt. Er war ein toller Mensch, ein toller Freund."

Brehme wurde zum Held in Rom

Ganz oben steht der Weltmeistertitel 1990: Die Meilensteine in der Karriere des Andreas Brehme, der in der Nacht zum Dienstag gestorben ist.

Brehme hatte die deutsche Nationalmannschaft in einer "magischen Nacht" im Olympiastadion von Rom gegen Argentinien (1:0) zum WM-Titel geschossen. Die Verantwortung für den Foulelfmeter hatte er Kapitän Lothar Matthäus abgenommen, der nach einem Schuhwechsel in der Halbzeit nicht antreten wollte.

"Egal wo ich bin, am Flughafen, beim Einkaufen, immer wieder werde ich danach gefragt", sagte Brehme einst dem SID: "Ich habe nicht daran gedacht, was dieser Elfmeter für eine Bedeutung hat. Ich habe gar nichts gedacht."

Ex-Vereine bekunden Beileid

In seiner Profikarriere spielte der beidfüßig begabte Brehme für den 1. FC Saarbrücken, den 1. FC Kaiserslautern, den FC Bayern München , Inter Mailand und Real Saragossa. Er bestritt 86 Länderspiele (acht Tore). Der Linksverteidiger wurde zwei Mal deutscher Meister - mit Bayern und Kaiserslautern. Die Roten Teufel führte er 1998 als Kapitän sensationell als Aufsteiger zum Titel.

Seinem früheren Mitspieler Stefan Kuntz jagte die Nachricht am Dienstag "einen sehr kalten Schauer über den Rücken". "Wir hatten eine coole gemeinsame Zeit bei der Nationalmannschaft und vor allem in Kaiserslautern", sagte Kuntz: "Das Mitgefühl gilt der ganzen Familie."

Als Fußballer habe ich selten jemanden gesehen, der so beidfüßig und variabel einsetzbar war. Er hat in den entscheidenden Momenten Verantwortung übernommen.

Auch an den Privatmensch erinnerte Kuntz mit Wehmut: "Es hat immer sehr viel Spaß mit ihm gemacht. Er war ein sehr lustiger Mensch. Es ist ein Verlust." Auch für seine Ex-Klubs.

"Der FC Bayern ist zutiefst erschüttert vom plötzlichen Tod von Andreas Brehme. Der deutsche Rekordmeister ist in Trauer vereint mit den Angehörigen und Freunden. Wir werden Andreas Brehme immer in unseren Herzen behalten. Als Weltmeister und mehr noch als einen ganz besonderen Menschen", teilte der deutsche Rekordmeister mit: "Er wird immer ein Teil der FC Bayern-Familie sein. Ruhe in Frieden, lieber Andi!"