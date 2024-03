Fußball-Bundesliga: Leverkusen gewinnt Derby in Köln

Mit Geduld und kühlem Kopf zum Derbysieg: Bayer Leverkusen hat mit einem glanzlosen Erfolg beim 1. FC Köln den nächsten Schritt in Richtung des ersehnten ersten Meistertitels gemacht und die Sorgen des rheinischen Rivalen weiter verschärft.

Leverksuen baut Vorsprung auf Bayern aus

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga nach langer Überzahl mit 2:0 (1:0) in Köln und baute ihren Vorsprung auf Verfolger Bayern München auf zehn Punkte aus.

Köln personell angeschlagen ins nächste Derby

Die Kölner stehen in der Tabelle weiter auf dem Relegationsplatz, angesichts von acht Zählern Rückstand auf Rang 15 erscheint die direkte Rettung aber mehr und mehr utopisch.

Und im nächsten, für sie emotional noch wichtigeren Derby am Samstag in Mönchengladbach müssen sie neben Thielmann auch Dejan Ljubicic ersetzen, der die fünfte Gelbe Karte sah. Zudem musste Justin Diehl nur vier Minuten nach seiner Einwechslung wieder verletzt vom Feld.

Ljubicic hat erste Großchance für Köln

Tabellenführer Leverkuen kontrollierte in Köln zunächst Ball und Rhythmus, allerdings ohne dabei zu glänzen. Schon nach drei Minuten hätte Jonas Hofmann für die Gäste-Führung sorgen können, verzog aus 16 Metern aber ganz knapp. Doch auch die Kölner hatten eine Riesen-Chance, als Ljubicic knapp neben das Tor köpfte (11.).

Martel bei Foul gegen Wirtz im Glück

In Unterzahl machten die Kölner aber zunächst gut die Räume eng. Bayer agierte zudem oft umständlich und musste bis zur 37. Minute auf die nächste Großchance warten. Doch wenige Sekunden nachdem Wirtz noch an Marvin Schwäbe gescheitert war, drückte Frimpong eine Flanke von Grimaldo nach Verlängerung von Patrik Schick aus drei Metern zur Führung über die Linie.

Adamyan im Pech bei Pfostentreffer

So richtig souverän war es aber weiter nicht, was der Spitzenreiter gegen beherzt kämpfende Kölner spielte. Und in der 51. Minute hatte er sogar großes Glück, als Adamyan mit einer Direktabnahme aus fünf Metern den Innenpfosten traf. Als Grimaldo nach Vorlage von Amine Adli durch die Beine von Schwäbe traf, war das Spiel aber gelaufen.