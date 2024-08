Bundesliga-Auftakt: Leverkusen siegt gegen Gladbach

Damit baut Leverkusen seine nationale Ungeschlagen-Serie aus der vergangenen Saison weiter aus (35. Ligaspiel unbesiegt). Bayer muss am kommenden Mittwoch im DFB-Pokal gegen Carl Zeiss Jena ran, ehe es am Samstag gegen RB Leipzig geht.

Xhaka trifft im Traumtor

Die Werkself kontrollierte die Partie von Beginn an. Umso bezeichnender, dass Xhaka die Saison mit einem Traumtor eröffnete. Jeremie Frimpong hatte nach einem Fehlpass von Nico Elvedi viel Platz, seine Hereingabe klärte der Schweizer per Kopf in den Rückraum.

Wirtz erhöht für Bayer

Zwar suchte Gladbach die direkte Antwort, aber Rocco Reitz scheiterte aus spitzem Winkel an Torhüter Lukáš Hrádecký (15.). Offensiv konsequenter blieb die Werkself, die wenige Minuten später nachlegte. Victor Boniface setzte sich im Strafraum durch und beförderte den Ball aus kurzer Distanz an den Querbalken (18.). Omlin wäre erneut chancenlos gewesen.

Gladbach-Tor zählt nicht

Standard brachte Borussia den Anschluss

Auch nach der Pause spielte die Borussia mit Selbstvertrauen. Stöger flankte einen Freistoß an den zweiten Pfosten, wo Kō Itakura per Kopf ins Zentrum legte. Dort scheitert Elvedi erst per Kopf noch an Kapitän Hrádecký, den Nachschuss brachte der Verteidiger dann aber im Tor unter (59.). Im Anschluss musste Gladbach erneut vor dem VAR zittern. Doch nach einigen Minuten wurde der Treffer gewertet.