Bundesliga: Sorgt Kompany bei Bayern für den Alonso-Effekt?

Das gab es seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr: Eine neue Saison in der Fußball-Bundesliga steht vor der Tür und der FC Bayern München gilt nicht als der uneingeschränkte Favorit auf die Meisterschale. Die meisten Bundesligisten erwarten anders als in den Vorjahren einen offenen Titelkampf. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Trainern und Verantwortlichen.

Bayern: Seit acht Jahren fehlt Kontinuität auf Trainerstuhl

Lange Zeit konnte der Mangel an Kontinuität mit Kaderstärke kompensiert werden, aber bereits in der vorletzten Saison wurden die Bayern nur Meister, weil Borussia Dortmund am letzten Spieltag die Nerven versagten.

Neue Transferstrategie der Bayern: Jünger und günstiger

"Ich glaube, dass der FC Bayern viele Baustellen aus der Vergangenheit mit in diese Saison nimmt", sagt Ex-Spieler Thomas Strunz im Bolzplatz. "Die Verantwortlichkeiten, wer wie was entscheidet und welche Spielsystematik gespielt wird. Dazu wieder ein Trainerwechsel, was natürlich auch zu Unsicherheiten in der Mannschaft führt."