Bundesliga: Bayern siegen bei Beckenbauer-Gedenken

Der Abend stand in der ausverkauften Arena freilich ganz im Zeichen des Gedenkens an Beckenbauer, der am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben war . Ein Abseitstor von Sané nach der Pause zählte zunächst nicht (56.). Kurz darauf schoss der herausragende Musiala wuchtig an den Pfosten (58.).