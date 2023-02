An keinem anderen Gegner in der Bundesliga bissen sich die Gewohnheitsmeister aus dem Freistaat in der zurückliegenden Dekade so regelmäßig die Zähne aus wie an den Niederrheinischen. Entsprechend zuversichtlich blickt Farke nun dem Samstags-Duell mit dem FCB entgegen (Anstoß 15.30 Uhr).