Bei Sancho-Rückkehr: Borussia Dortmund beendet Sieglos-Serie

Sancho begeistert empfangen

Rückkehrer Sancho wurde in der 55. Minute unter dem Applaus der mitgereisten Fans eingewechselt - und bereitete das zweite Dortmunder Tor durch Marco Reus (77.) vor. Julian Brandt (24.) hatte vor dem Seitenwechsel die Grundlage für den dringend benötigten Dreier gelegt, vor der kurzen Winterpause waren die Dortmunder in vier Begegnungen in Folge sieglos geblieben.