Vertrag bis 2029: FC Bayern verpflichtet Spanier Zaragoza

Es sorgte zunächst für Erstaunen, als sich am Mittwoch die Nachricht aus Spanien verdichtete, dass der FC Bayern auf der Suche nach Verstärkungen beim FC Granada fündig geworden sei. Bei dem abgebenden Verein handelt es sich ja um einen Aufsteiger, der mit sieben Punkten nach 15 Spielen Tabellenvorletzter in La Liga ist und damit auf dem Wege zu sein scheint, sich nach dieser Saison direkt wieder in die zweite Division zu verabschieden.