Im Rekord-Einsatz: Brych bei VfB-Sieg in Frankfurt verletzt

Bitteres Rekordspiel in der Fußball-Bundesliga für Schiedsrichter Felix Brych: Der Münchner Referee hat beim 2:1-Sieg des VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt am Samstagabend den Einsatzrekord eingestellt - aber nur eine Halbzeit lang durchgehalten.

Vierter Offizieller springt für Brych ein

Der 48 Jahre alte Münchner konnte bei seinem 344. Spiel in der Eliteklasse wegen einer Knieblessur nicht weitermachen. Der Vierte Offizielle Patrick Schwengers (Travemünde) kam mit Wiederanpfiff nach vier Zweitligabegegnungen zu seinem Debüt im Oberhaus. Brych egalisierte die Bestmarke von Wolfgang Stark vom Mai 2017. Auf Platz drei liegt Markus Merk mit 338 geleiteten Partien.

Der Unparteiische rutschte in der ersten Halbzeit aus und knickte mit dem rechten Knie ein. Nach etwas mehr als einer halben Stunde brach er ein lockeres Traben am Strafraum der Eintracht ab und stützte sich dort auf den Stuttgarter Jamie Leweling. Brych wurde rund drei Minuten behandelt und setzte die Partie mit einer Bandage am Knie fort - allerdings nur bis zur Pause.