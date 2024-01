Hack-Doppelpack bei 3:1-Sieg: Dämpfer für VfB in M'gladbach

Fehlen von Guirassy macht sich bemerkbar

Beim Tabellendritten VfB machte sich einmal mehr das Fehlen von Torjäger Serhou Guirassy bemerkbar. Robin Hack (1./19.) erzielte seine ersten Bundesliga-Tore für die Borussia, die daheim auch im achten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen blieb. Jordan erhöhte in der Nachspielzeit.

Schmerzlich vermisst wurde bei den Gästen erneut Guirassy. Der mit 17 Treffern zweitbeste Torjäger der Bundesliga startet am Montag mit Guinea in den Afrika-Cup. Guirassy hatte dem VfB in der Hinrunde nur in zwei Spielen komplett gefehlt - beide gingen ebenfalls verloren.