Fußball - Bundesliga: Verletzungen verschärfen Kölns Krise

Offensiv-Trio fällt verletzt aus

Tabellenplatz 17, Baumgart-Aus, Transfersperre: Für den 1. FC Köln könnte die Lage kaum schlimmer sein. Wie konnte es so weit kommen? Wie geht es weiter? Der neue Bolzplatz. 11.01.2024 | 14:22 min

Köln verpasst gegen Heidenheim zweiten Treffer

"Wir hätten gerne drei Punkte geholt, aber die Heidenheimer stehen in der oberen Tabellenhälfte, sie spielen eine richtig gute Saison. Das macht man nicht mal eben so im Vorbeilaufen", sagte Schultz, Nachfolger des freigestellten Steffen Baumgart: "Das ist eine der unangenehmsten Mannschaften der Liga."

Effzeh nur mit elf Toren in 17 Spielen

Eine, die in ganz anderen Tabellenregionen unterwegs ist als der FC, der nach dem Ende der Hinrunde in den Abgrund blickt. Ganze elf Punkte und elf Tore hat Köln in 17 Spielen gesammelt - in der zweiten Hälfte der Saison muss sich der FC dringend steigern.